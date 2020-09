La Corte Federale d’Appello modifica nuovamente un’avversaria di Vigor Lamezia e Sambiase

La Corte Federale d’Appello, composta da Mario Luigi Torsello – Presidente, Marco La Greca – Componente, Patrizio Leozappa – Componente (relatore) riammette in serie D il Roccella, spedendo così il Corigliano in Eccellenza.

Pronunciatasi nella riunione fissata oggi, tenutasi tramite videoconferenza, a seguito dei reclami n. 186 proposto dalla società A.S.D. Roccella il 19 agosto e il n. 187 proposto da Maurizio Misiti, la Corte Federale d’Appello (I Sezione), riuniti preliminarmente i reclami, li accoglie e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e le relative sanzioni.

Il 10 agosto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, aveva inibito per 6 mesi Maurizio Misiti, e per la società ASD Roccella aveva previsto 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020, oltre all’ammenda di 1.500 euro.