Primi passi per la scuola calcio Vigor Lamezia Young

Sono riprese a pieno regime le attività del settore giovanile della Vigor Lamezia. Dopo le squadre giovanili, è giunto il momento delle categorie dell’attività di base (Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici).

Dopo la partnership annunciata un mese fa con la scuola calcio Gatto e Lio, è di ieri la decisione della fusione delle due realtà in una unica entità giovanile, che fa nascere a tutti gli effetti la Scuola calcio della Vigor Lamezia. Una Scuola Calcio strutturata rispetto a ciò che l’ambito professionistico e tutto il territorio lametino richiedono.

La scuola calcio avrà una solida struttura, volta a far vivere ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza educativa e di crescita. “Sarà un’occasione per approcciarsi al calcio con una pluralità di obiettivi: aggregazione, condivisione di esperienze e divertimento – ha dichiarato il Presidente Felice Saladini – una Scuola Calcio che deve diventare la porta d’ingresso principale al settore giovanile della Vigor Lamezia”.

Un organigramma di assoluto valore con tecnici qualificati, laureati e laureandi in Scienze Motorie, figure alle quali si affiancheranno ulteriori professionalità. L’attività prenderà il via nei prossimi giorni e a breve verranno comunicati tempi e modalità di partecipazione.

Si inizierà con un open day lunedì dalle 16:30 presso i campi di Sangì siti in via del Progresso.

Per info ed iscrizioni: 347.8857909 – 347.7509852 – 389.8718511