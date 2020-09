Si terrà domani alle 19, in piazza “5 dicembre”, l’inaugurazione della manifestazione “Sport Summer Arena”, organizzata dall’ASD Muay Thai Lamezia, inserita nel cartellone di eventi del comune Ciak, RipartiAmo da Lamezia.

Alla presenza del Sindaco, Paolo Mascaro e dell’assessore allo sport e spettacolo, Luisa Vaccaro, si aprirà la tre giorni, dal 4 al 6 settembre, all’insegna dello sport e del sano divertimento nella piazza lametina, naturale centro di incontro e aggregazione.

Gli sport praticati saranno: beach soccer, beach tennis, beach volley, muay thai e altri appartenenti al mondo del fitness. Inoltre, ci saranno tornei di Subbuteo, tavoli per il calcio balilla e il ping pong.

Nel rispetto di tutte le norme anti contagio covid, i lametini potranno ritrovarsi tutte le sere, in amicizia e semplicità per godere di sport e animazione. Una piazza come un villaggio sportivo, riprendendo così un iter di condivisione dello sport, la prima forma dello stare insieme nel rispetto di sé e degli altri.

L’amministrazione comunale ringrazia gli organizzatori «per aver accolto la sfida, riuscendo se pur con le tante difficoltà e restrizioni, a mettere in moto una squadra organizzativa che si avvale di tanti volontari, impegnati da giorni per il benessere della collettività. Una manifestazione resa possibile grazie al supporto di numerose attività commerciali che hanno contributo, economicamente e non solo, alla realizzazione di questo evento ed alle quali gli organizzatori rivolgono il loro autentico grazie».