Slitta di una settimana l’inizio della Coppa Calabria di calcio a 11, della Coppa Italia C5 e dei campionati di Serie C1 e Serie C2 di Calcio a 5

Calcio

Posticipato l’inizio della Coppa Calabria di calcio a 11 (manifestazione che riguarda le compagini di Prima Categoria ), della Coppa Italia C5 e dei campionati di Serie C1 e Serie C2 di Calcio a 5 di una settimana. Le nuove date saranno così il 27 settembre per la Coppa Calabria, 26 settembre per la Coppa Italia Calcio a 5, 11 ottobre per la serie C1 e C2 di calcio a 5.