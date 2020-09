Giuseppe Citriniti nuova conferma in casa Raffaele Lamezia

Altra conferma in casa Raffaele Lamezia. Anche per la prossima stagione Giuseppe Citriniti sarà il perno del reparto dei centrali.

Ormai veterano del gruppo, Citriniti è una garanzia per il mister e i compagni, dichiarandosi “entusiasta di far parte per il settimo anno consecutivo della Raffaele Lamezia e di ritrovare tanti amici. Con rinnovato entusiasmo sono pronto ad iniziare la nuova stagione contento di essere tornato nella categoria che conta. L’anno scorso la nostra cavalcata é stata stroncata sul più bello anche se sul campo abbiamo sempre dimostrato di essere i più forti. Quest’anno con i nuovi ed i vecchi compagni ci sarà da sudare e da impegnarsi al massimo per dare continuità al progetto e per far divertire tutte le persone che ci seguiranno. Un grosso in bocca al lupo a tutti”.