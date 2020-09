La Rettura Packaging sponsor anche dell’Asd Biancoverdi Raffaele Spa

Un’altra importante azienda al fianco dell’Asd Biancoverdi Raffaele Spa. La società del presidente Saverio Caccamo annuncia infatti che il brand Rettura Packaging Srl, dopo le sponsorizzazioni come Gold sponsor dell’Asd San Luca (serie D), e main sponsor dell’Atletico Maida (Prima categoria), sarà al fianco anche dell’Asd Biancoverdi Raffaele Spa per il campionato di Seconda categoria 2020/2021.

Il brand Rettura Packaging Srl comparirà sulle divise da gioco, abbigliamento sportivo e spazi pubblicitari riservati. “Era doveroso per me – dichiara l’imprenditore lametino Marco Rettura, sempre vicino allo sport del lametino, già tra i fondatori e vicepresidente dell’Asd Vigor Lamezia Calcio 1919 per 3stagioni consevutive – contribuire alla crescita di realtà sportive lametine e non solo, in particolare di una realtà come l’Asd Biancoverdi Raffaele Spa che punta anche alla valorizzazione dei giovani lametini”.

“Ringrazio l’imprenditore Rettura – aggiunge il presidente Caccamo – per aver aderito al nostro progetto in qualità di sponsor. Siamo soddisfatti di aver un’altra azienda di prestigio al nostro fianco”.