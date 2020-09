Dopo il 2-0 di mercoledì contro il Caraffa, anche nella seconda uscita stagionale, in allenamento congiunto con il Città di Lamezia Terme (compagine di Prima Categoria allenata da mister Neri), la Vigor Lamezia si sblocca nella ripresa, non concretizzando le occasioni avute nel primo tempo in una fase di “lavori in corso” da parte degli equilibri tattici e tecnici per i biancoverdi, che mercoledì pomeriggio chiuderanno a Pianopoli il trittico di incontri con la Gioiese.

VIGOR LAMEZIA: PRIMO TEMPO: Corallo; Miliziano, Scopetta, Cucinotti, Riga (26′ Franchino); Vitolo, Voltasio, Giacinti; Foderaro (36′ Bettini), Dieme, Bettini (26′ Barrow). SECONDO TEMPO: Gentile (20′ Cugliardi); Giampetruzzi, Messina, Trentacoste, Amendola (34′ Costanzo); Torelli, Ferrara, Conticchia; Barrow (20′ Ianni), Zuppardo, Gullo (30′ Arcieri).

CITTA DI LAMEZIA: Yallow; Perri, Toscano, Morelli, Valente; Mano, Fortuna,; Baroni; Russo, Scarpino G, Gualtieri (nel secondo tempo spazio per Maluccio, Marataro, Lagani, La Gamba, Ed Darraj, Scarpino P, Falvo, El Joma, Godwin, Varrà).

I primi 20 minuti di gara vedono un predomino di possesso palla biancoverde, con intermezzo di un colpo di testa di Baroni nel Città di Lamezia Terme accorto a chiudere gli spazi a tenere serrate le prime due linee, mentre Dieme pecca di mira in due occasioni, Bettini viene fermato per due volte dai riflessi di Yallow.

Al 30′ Morgia inserisce Franchino come terzino sinistro e Barrow ad alternarsi come prima punta con Dieme, e proprio da una combinazione in area con l’attaccante neoentrato Foderaro sbaglia al momento del tiro a tu per tu con Yallow, protagonista poco dopo di un’uscita di piede ai limiti del fallo dopo un dribbling di troppo nel cuore dell’area. Si chiude senza reti così la prima frazione.

Nella seconda frazione dopo 10 minuti discesa sulla destra di Barrow, girata in rete da poco fuori l’area piccola di Gullo per l’1-0.

Al 18′ il tentativo di lancio di Conticchia viene murato dall’avversario in pressing, palla che arriva a Maluccio che segna il pareggio superando Gentile in uscita.

Al 26′ sgroppata sulla sinistra di Conticchia che viene fermato in area al momento del cambio di direzione tramite una veronica. Rigore che Zuppardo realizza alla destra del portiere.