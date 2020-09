Coppa Italia, stabiliti i gironi delle lametine di Eccellenza e Promozione

Sambiase, Promosport e Garibaldina nel girone 6 nella parte sinistra del tabellone, Vigor Lamezia con Parghelia e Romboliese in quella destra. Questi i primi raggruppamenti che con la Coppa Italia daranno il via alla stagione 2020/2021 di Eccellenza e Promozione.

Mercoledì prossimo al via con le prime partite, Garibaldina – Sambiase e Rombiolese – Vigor Lamezia, con le perdenti (o la squadra che ha giocato in casa nell’eventualità di pareggio) che affronteranno la domenica successiva Promosport e Parghelia. Terza ed ultima giornata il 7 ottobre, con ogni squadra che giocherà una gara in casa ed una in trasferta.

In Coppa le squadre scenderanno con un under obbligatorio in meno rispetto al campionato (1 nato dopo il 1 gennaio 2001 ed 1 nato dopo il 1 gennaio 2002), con dai turni successivi gare di andata e ritorno: ottavi il 4 e 18 novembre, quarti il 9 e 23 dicembre, semifinali il 13 e 27 gennaio, finalissima il 20 febbraio (quindi slittata di circa 2 mesi rispetto agli anni scorsi).