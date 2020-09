Formazioni lametine rimangono divise in due gironi diversi in Prima Categoria

Il Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato l’organico ed i gironi del campionato di Prima Categoria.

Si torna ad un format a 64 squadre suddivise in 4 gironi da 16 formazioni. A seguito della mancata iscrizione di 4 società (Real Mileto, San Roberto Fiumara, Santa Severina e Vigor 1919), sono state 3 formazioni ammesse tra le non aventi diritto che hanno presentato domanda di ripescaggio: S. Cristina, Spezzano Albanese e Ardore (ex Hierax).

L’inizio del campionato è fissato per il 4 Ottobre.

Formazioni lametine che rimangono divise in due gironi diversi:

Girone “B”

A.S.D. Atletico Sellia Marina

A.C.D. Campora

A.S.D. Cerva

A.S.D. Citta Di Aprigliano

F.C.D. Citta Di Ciro Marina

A.S.D. Citta Di Lamezia Terme

A.S.D. Magisano

A.S. Mangone

A.S.D. Mesoraca Calcio

Pol.D. Pino Donato Taverna

A.S.D. Platania Calcio

A.Q. Real Fondo Gesu

A.S.D. Rocca Di Neto 1966

A.S.D. S. Mauro Marchesato

U.S. Scandale

A.S.D. Stelle Azzurre Silana

Girone “C”

A.S.D. Acconia Spartans

A.S.D. Atletico Maida

A.S.D. Badolato

U.S.D. Bivongi Pazzano 1968

U.S.D. Borgia 2007

A.S.D. Capo Vaticano

A.S.D. Caulonia 2006

A.S.D. Chiaravalle Calcio

F.C.D. Citta Di Guardavalle 1975

A.S.D. Filadelfia Cup

A.S.D. Nicotera

A.S.D. Nuova Calimera

A.C.D. Nuova Valle

A.S.D. Real Pizzo

U.S. San Calogero

A.S.D. U.S. Girifalco