Vittorio Butera vestirà anche quest’anno la sua numero 10 con la Raffaele Lamezia

Altra conferma in casa Raffaele Lamezia, con permanenza di un altro tassello fondamentale del “blocco” storico gialloblù :Vittorio Butera vestirà anche quest’anno la sua numero 10.

Butera a parte l’esperienza di un anno in A2 con la Top volley Lamezia, è dal 2012 che veste gialloblù: “Per me la Raffaele è come una famiglia e non vedo l’ora di ricominciare. Rinnovo il rapporto con la Raffaele, anche per il progetto importante che quest’anno si va ad intraprendere. Mi aspetto tanto impegno da questo gruppo, credo che potremmo essere una delle squadre più competitive del campionato. Ovviamente non sarà per niente facile e alla base ci vorrà tanto lavoro, pazienza e sacrificio, ma noi siamo pronti a questo e lotteremo contro chiunque. L’anno sportivo passato purtroppo è terminato prima del previsto per tutti, speriamo di poter ritornare a giocare davanti al nostro pubblico e gioire con loro anche più di quanto avremmo potuto fare alla fine della scorsa stagione”.