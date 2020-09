Prime due gare di Coppa Italia a porte chiuse in attesa di un protocollo Covid 19 aggiornato

Il 7 agosto si prendeva atto con soddisfazione di un possibile ritorno, anche se in formato contingentato e ridotto, del pubblico sugli spalti di allenamenti e gare ufficiali per quanto riguarda i campionati dilettantistici. Un mese dopo però, con l’inizio della Coppa Italia, le prime gare ufficiali saranno a porte chiuse.

«Si informa che, in attesa di determinazione da parte degli organi preposti in merito al protocollo Covid 19 per l’attività dilettantistica e di base, le gare in programma mercoledì 16 settembre e domenica 20 settembre si disputeranno “a porte chiuse” in assenza di pubblico», comunica il comitato regionale calabrese, seguendo le linee dettate dalla Lega Nazionale Dilettanti nazionali del 1 luglio.

Oltre ai giornalisti e alle forze dell’ordine dell’ordine si consente l’ingresso ogni per ogni società di un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara.

Niente trasferta quindi per i tifosi di Sambiase (attesi in casa della Garibaldina) e Vigor Lamezia (di scena sul campo della Rombiolese) mercoledì, con eventuale gara casalinga off limits nel caso in cui si dovesse giocare la domenica successiva (il che avverrebbe solo in caso di sconfitta). In caso di vittoria o pareggio la seconda gara delle formazioni lametine sarà il 7 ottobre,