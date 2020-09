Mentre la Vigor Lamezia sarà in campo dalle 15.30 al Rocco Riga nell’allenamento congiunto con la Promosport, domani alle 16.30 il “Guido D’Ippolito” ospiterà il test tra il Cosenza del presidente Guarascio e la Vibonese del presidente Caffo, e nel rispetto del protocollo sanitario anti Covid-19 si giocherà a porte chiuse.

«Sono onorato di ospitare nella casa biancoverde due realtà sportive della nostra regione così importanti – ha dichiarato il Presidente della Vigor Lamezia Felice Saladini – disponibilità e accoglienza sono per noi valori fondamentali. Lieti di poter ospitare un’amichevole così importante colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo alle due società per la nuova stagione ormai alle porte».

Ad oggi però ancora manca la proroga della gestione degli impianti sportivi, attesa ed annunciata da più tempo da via Perugini.