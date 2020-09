Pallavolo

Per la Raffaele Lamezia arriva anche la conferma del palleggiatore Antonio Rizzo Rizzo che, come Graziano, Sacco e Porfida, è tra i veterani del gruppo. Rizzo vestiva gialloblù già nel 2012 e nel 2013, anni delle due promozioni storiche in serie C e in Serie B2. Cresciuto nelle giovanili lametine, appena è nata la società ha subito sposato con entusiasmo il progetto. Dopo qualche anno di stop, causa impegni lavorativi e familiari, dalla scorsa stagione, è tornato a completa disposizione del Presidente Strangis e di coach Torchia. Completato quindi il reparto dei palleggiatori. Queste le dichiarazioni: “Sono felicissimo di far parte nuovamente di questo gruppo. Conosco ormai benissimo l’ambiente, ritrovo Pierpaolo Piedepalumbo con cui ho condiviso il reparto di palleggiatore già tre stagioni fa e questo può farmi solo piacere. Dopo questa lunga sosta mi ritrovo con i miei compagni di sempre, e conosco anche nuovi compagni con cui ci stiamo già integrando benissimo. Ci sono tutte le condizioni per fare una grande stagione. Starà a noi, dimostrare sul campo la nostra forza. Con la speranza di rivederci con i nostri tifosi al Palasparti”