Video promozionale della Vigor Lamezia tra nuovi inno e mascotte, rosa della squadra ed i lavori sul D’Ippolito

Saltata la presentazione su Corso Numistrano, per via della situazione Covid e delle norme da dover rispettare, la Vigor Lamezia su un video sul proprio canale youtube per pubblicizzare le novità in casa biancoverde.

Apertura per il progetto Vigor Lamezia Young, ovvero la scuola calcio del club di Via Marconi annunciata come a portata di tutte le tasche, rimandando in seguito gli ulteriori dettagli.

Si passa poi al ritorno di una mascotte, “vigorino”, dopo l’esperienza già avuta in Eccellenza nella stagione 2016/17: allora era una riproduzione del bastione di Malta, oggi un tigrotto biancoverde.

Il settore giovanile supervisionato da Gianni Scardamaglia disputerà anche i campionati under 17 e 15, oltre al classico under 19, mentre attorno alla prima squadra ci sarà l’inno ufficiale rivisto dall’Accamedia ed il nuovo sito internet (vigorlamezia.it) che affiancherà i canali social attivi.

Online caricata già la rosa della prima squadra 2020/2021, composta da 28 elementi più staff tecnico, ed in chiusura il presidente Felice Saladini lancia le ultime novità in merito allo stadio Guido D’Ippolito, con annunciati lavori sull’illuminazione led, il restyling del manto erboso e delle tribune, «facendo si che quella diventi la casa della Vigor Lamezia». Nel frattempo bisognerebbe sempre avere una convenzione valida con il Comune, che attualmente non ci sarebbe (le gestioni degli impianti son scadute a fine giugno ed ancora non rinnovate, al netto dell’accordo della precedente Vigor Lamezia di Eccellenza che aveva termini diversi rispetto agli altri stadi), e rendicontare il tutto come lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.