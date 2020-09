Anche per la prossima stagione il libero della Raffaele Lamezia femminile sarà Erika Gambardella.

Libero di grande esperienza e carisma, ha militato in piazze importanti come Pizzo, Gallico, San Lucido e ovviamente Lamezia, disputando campionati di B1,B2 e C. Giocatrice importantissima per il gruppo, riesce sempre a dare oltre ad un grande contributo sportivo anche un grande apporto umano per le compagne più giovani e non solo.

“Sono cresciuta nel mondo della pallavolo, intraprendendo tante avventure, conoscendo nuove persone e confermando quelle di sempre. Dal lontano 2010 tra le mani del mitico professore Bernardi che mi ha fatto conoscere e avvicinare a questo sport, fino ad oggi, circondata da persone che da sempre hanno creduto in me”, spiega il libero gialloblu, “nel corso degli ultimi anni ho avuto la possibilità di fare nuove esperienze ma, come si suol dire, si ritorna sempre a casa. Tanta è la voglia di riprendere e soprattutto di fare belle cose. Purtroppo nella scorsa stagione, sul più bello, ci siamo dovuti fermare,ma avevamo promesso di tornare più forti e carichi di prima. Abbiamo diversi obbiettivi e sicuramente con l’ impegno e la costanza credo che riusciremo a raggiungerli. Sono convinta che faremo buone cose, in bocca al lupo a noi”.