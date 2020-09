Oggi, a partire dalle 15, prenderà il via la stagione 2020/2021 delle squadre giovanili in casa Vigor Lamezia. Nell’ambito di una ristrutturazione generale del Settore Giovanile, fortemente voluta dal Presidente Saladini, insieme all’Under 19 composta da atleti già in ritiro con la prima squadra in quel di Pianopoli, ci saranno anche gli Under 17 regionale e gli Under 15.

Gli allenamenti si svolgeranno sui campi in erba sintetica di Sangì siti in via del Progresso. “Porte aperte a tutti i giovani dell’hinterland interessati a fare un’esperienza nelle squadre giovanili”, ha dichiarato il Responsabile del settore Gianni Scardamaglia, “chi ha voglia di mettersi in gioco e fare una prova di qualche giorno troverà grande accoglienza e disponibilità da parte di tutto lo staff”.

Per quanto riguarda invece la scuola calcio Vigor Lamezia Young, anche in questa settimana nei giorni di Lunedi, Martedi, Giovedì e Venerdì, dalle 16.30 alle 18 presso i campi di Sangì proseguirà l’accoglienza di tutti i bambini dai 5 ai 12 anni che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del calcio.

Di seguito l’organigramma del Settore giovanile:

Responsabile: Gianni Scardamaglia

Coordinatore Squadre Giovanili e Collaboratore organizzativo: Danilo Caccamo

Collaboratore organizzativo e Responsabile Scouting: Antonio Gatto

Collaboratore tecnico: Francesco Viola

Allenatore under 17: Francesco Saladino

Allenatore under 15: Domenico Fiorillo

Staff tecnico scuola calcio:

Responsabile:Pier Luigi Di Cello

Coordinatore tecnico: Danilo Caccamo

Allenatore: Roberto Gigliotti

Allenatore: Domenico Fiorillo

Allenatore: Raffaele Notaris

Allenatore: Antonio ferrise

Allenatore: Erik Chirumbolo

Preparatore dei portieri:Tony Piazza