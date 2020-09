Ultimi arrivi in Promozione per le due compagini lametine iscritte al girone A.

In serata la NSD Promosport del presidente Folino porta a conclusione una trattativa importante assicurandosi le prestazioni del centrocampista Matteo Casella proveniente dalla Morrone, societa’ di eccellenza calabrese. Quindi ancora un over di spessore che entra a far parte dello scacchiere di mister Morelli.



Movimento in entrata anche per la Garibaldina. Oggi la società del Reventino ha ufficializzato l’arrivo a centrocampo di Pierluigi De Cicco. Giocatore poliedrico e molto duttile tatticamente con trascorsi a San Fili, Rogliano, Belsito e Morrone.