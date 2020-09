Tramite la liquidazione di 486 euro, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro per il pagamento dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi Provinciali del Vigili del Fuoco, un nuovo passo in avanti da parte del Comune di Lamezia Terme per dichiarare l’agibilità del campo polivalente “Gagliardi” all’interno del parco Impastato.

Era infatti necessario procedere ai fini della sicurezza antincendio alla presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, mentre era stato acquisito il 30 aprile, previa presentazione dell’istanza di esame progetto il 27 gennaio, il parere favorevole sull’esame progetto.

Prossimi passaggi saranno le attivazioni delle utenze, mentre la gestione rientra in quella dei parchi cittadini, con la sola cooperativa Malgrado Tutto ad aver partecipato alla gara ed ora in attesa della fine delle verifiche della documentazione per avere l’affidamento ufficiale triennale definitivo.