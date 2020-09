Per la riqualificazione dello stadio Carlei la Provincia prova anche la strada del bando sport e periferie

L’amministrazione provinciale di Catanzaro intende aderire all’avviso pubblico “Sport e periferie 2020” nell’ambito del “Fondo sport e periferie” pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ufficio per lo Sport, mediante la manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello Stadio Carlei di Lamezia Terme, già oggetto in precedenza di richiesta di fondi regionali per il rifacimento in sintetico del terreno di gioco e di lavori maggiori tra viabilità e struttura all’interno dei Cis.

Non avuto ad oggi esito positivo, l’ente intermedio ricandida l’immobile affidando al tecnico interno all’Ente, geometra Marcello Scarpino, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Altre proposte potranno pervenire tramite l’accordo siglato con il Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico (PAU) dell’Università degli Studi di Reggio Calabria per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto dell’elaborazione di proposte per la valorizzazione delle strutture sportive di proprietà dell’Amministrazione Provinciale.

L’eventuale contributo da erogare al Laboratorio di valutazioni economico-estimative LaborEst avverrà solo e soltanto nel caso di finanziamento degli interventi previsti, e sarà pari al 3% dell’ammontare dei lavori agevolati (nell’ipotesi del riconoscimento spese tecniche del 12%) da inserire nel quadro economico dell’appalto e da erogare al momento della prima tranche di trasferimento risorse dal Consiglio dei Ministri alla Provincia di Catanzaro; nel caso le spese tecniche siano ammissibili in misura massima diversa dal 12%, la nuova ripartizione avverrà proporzionalmente a tale ipotesi.