GARIBALDINA: Marchese, Taverna (28’st Pascuzzi), Colosimo D, Lepore, Grandinetti, Sidoti, Colosimo G (15’st Cittadino), De Cicco, Pisani (39’st Chiodo A), Fuoco (43’st Barletta), Scalise.

A disp: Luna, Chiodo G, Bonacci, Marasco, Gigliotti.

Foto 4 di 4







All. Perrone.

SAMBIASE: Iozzi, Chiodo D, De Fazio, Giampà, Talarico, De Nisi, Verso (31’st Marrella), Gaudio, Lazzarini, Umbaca, Flordelmundo.

A disp: Farina, Stranges, Mirabelli, Marrello, Di Maria, Gagliardi, Lucia, Nascardi.

All. Fanello.

ARBITRO: Ciacco di Cosenza (assistenti Zappino e Trapasso di Vibo Valentia).

RETE: 6’st Gaudio

NOTE: partita a porte chiuse.

Ammoniti: Cittadino, Talarico, Sidoti

Angoli: 2-3. Rec: 1’pt, 3’st

Di GIANLUCA GAMBARDELLA

Vittoria con il minimo scarto per il Sambiase che in casa della Garibaldina conduce in porto la prima gioia ufficiale in stagione in una gara complicata: la squadra di mister Fanello arriva infatti a Soveria Mannelli in formazione rimaneggiata (5 su 11 i nati dopo il 2001 in campo tra i titolari, senza sfigurare al cospetto dei compagni over), dovendo fare a meno per squalifica di Foderaro, Bernardi e Mascaro, degli ancora non recuperati Diop e Pesce, oltre che di D’Angelo e Torchia utilizzabili dal prossimo turno.

Sull’altro fronte la squadra di mister Perrone conduce un primo tempo di intensità e densità, facendosi valere sul piano fisico e su quello della conoscenza del tipo di terreno di gioco, calando poi comprensibilmente dato il periodo nella ripresa sul piano dell’atletismo.

Domenica sarà così Promosport – Garibaldina al Riga, con il 7 ottobre la squadra di mister Morelli a far visita al Gianni Renda.

PRIMO TEMPO

0′ Si inizia con 13 minuti di ritardo per la necessità di dover sistemare la rete della porta difesa da Marchese

4′ Colosimo prova da fuori area, conclusione tesa ma facile preda di Iozzi

6′ girata al volo di Pisani, Iozzi si stende bene e para

13′ Verso guadagna bene il fondo, cross però troppo sul portiere che para in presa alta

25′ Umbaca da calcio di punizione prende l’incrocio dei pali con Marchese in tuffo sulla propria destra

31′ Verso supera in velocità Davide Colosimo, in area cerca sul palo opposto Flordelmundo ma Sidoti riesce a svirgolare il pallone complicando il salvataggio in due tempi di Marchese

42′ De Fazio crossa teso sul primo palo, spizzata di Umbaca che diventa assist per Lazzarini la cui girata è debole e fuori bersaglio

43′ Scalise controlla spalle alla porta, si gira bene ma spara alto dal limite dell’area

44′ respinta corta della difesa del Sambiase, Guido Colosimo prova dalla distanza di prima intenzione ma il pallone rimbalzando termina a lato

SECONDO TEMPO

6′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva fuori area dove Guadio trova il pertugio vincente tra palo e portiere

18′ cross di Umbaca nel cuore dell’area piccola, De Nisi accarezza la palla di destro rendendo facile la presa di Marchese

27′ De Fazio guadagna campo, prova la conclusione tesa ma si spegne fuori bersaglio