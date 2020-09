Domani allenamento congiunto tra Sambiase e Rende al Gianni Renda

È previsto per domani, alle 16 allo stadio Gianni Renda di Lamezia Terme, un allenamento congiunto che impegnerà il Sambiase Lamezia 1923 con il Rende del presidente Fabio Coscarella.

Dopo aver disputato mercoledì scorso la prima partita ufficiale, con il turno di Coppa Italia conclusosi con la vittoria per 1-0 in trasferta contro la Garibaldina, e in attesa dell’inizio ufficiale del campionato d’Eccellenza calabrese che vedrà il via domenica 27 settembre con i giallorossi impegnati in casa contro il Soriano, il manto erboso del Gianni Renda torna ad accogliere i tacchetti dei calciatori giallorossi.

La partita si svolgerà nel rispetto di tutte le normative e prescrizioni anti Covid-19 e l’accesso sarà consentito al pubblico con obbligo di mascherina e misurazione temperatura e nel rispetto di tutte le distanze di sicurezza.

Sarà, inoltre, possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2020/2021 all’apposito banchetto collocato in tribuna Montesanti. Al medesimo banchetto si potranno anche acquistare i primi gadget esclusivamente dedicati ai giallorossi, come dei braccialetti.