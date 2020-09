Diventa a porte chiuse l’allenamento congiunto pomeridiano tra Sambiase e Rende

L’Asd Sambiase Lamezia 1923, in merito all’allenamento congiunto con il Rende in programma per oggi pomeriggio alle 16, specifica che, nonostante i chiarimenti del 17.09.2020 della Figc, lo stesso verrà disputato a “porte chiuse” a seguito di comunicazione ricevuta dal commissariato di Lamezia Terme.

“Nonostante le rimostranze sulla possibilità di poter gestire in modo lineare attenendosi scrupolosamente alle disposizioni delle normative anti COVID in materia, ci vediamo costretti onde evitare conseguenze di qualsiasi natura, e spinti dal senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, ad adeguarci a quelle che sono le intimazioni ricevute dalle Autorità di Pubblica Sicurezza”, spiega il Club Delle Due Torri, “cercheremo di stare vicino a tutti voi in maniera “virtuale” predisponendo sulla nostra pagina FB la diretta streaming dell’allenamento congiunto”.

Domenica prossima inizierà il campionato, con quindi ad oggi anche la gara contro il Soriano a rischio per quanto riguarda la presenza di tifosi sugli spalti.