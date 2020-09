Covid-19 e ricorsi al Coni ulteriori incognite per il campionato di Eccellenza in partenza domenica

Inizierà domenica il campionato di Eccellenza, con 6 turni infrasettimanali su 34 partite tra andata e ritorno fino al 18 aprile (play off e play out fissati il 9 e 16 maggio), cui aggiungere potenziali altri 8 incontri di mercoledì per la Coppa Italia (la cui finale è prevista il 10 febbraio).

Sia Sambiase che Vigor Lamezia partono con i gradi di protagoniste probabili per la lotta al vertice in campionato, con nel gruppo anche altre formazioni come Locri e Scalea a poter dar fastidio, ma lungo la strada conterà anche la profondità della rosa oltre alla qualità dei singoli elementi.

Biancoverdi e giallorossi si trovano poi dai lati opposti del tabellone in Coppa Italia, con eventuale scontro diretto solo in finale, mentre in campionato scenderanno dai lati opposti del campo alla 13° giornata, con l’andata prevista il 6 dicembre al Guido D’Ippolito, ritorno il 24 marzo al Gianni Renda.

Avversario comune al momento rimane però il Covid-19, o quanto meno le misure restrittive che attualmente impongono la disputa a porte chiuse dei primi turni (domenica il Sambiase esordirà in casa contro il Soriano, Vigor Lamezia attesa a Sersale).

Se si dovesse seguire la strada della serie A anche nei dilettanti, ovvero delle porte aperte fino ad un massimo di 1000 posti consentiti ma solo con distanziamento sociale (ogni spettatore dovrà avere attorno a sé un’area libera di 1 metro di raggio) e nominali, sarebbe un aspetto che molto influirà anche sulle campagne abbonamenti (e di conseguenza anche su quanti biglietti realmente si potrebbero mettere in vendita al botteghino): domani chiuderà quella della Vigor Lamezia lanciata il 5 settembre con punto vendita in un locale riaperto in centro; in via Savutano le prime 100 prelazioni erano state già vendute, ma poi l’incertezza attuale ha frenato sia i tifosi che la società nell’attendere maggiore chiarezza sul da farsi.

Altra vicenda da risolvere è poi quella che riguarda Corigliano e Roccella tra Eccellenza e serie D, con la squadra del presidente Nucaro che il 17 settembre ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per vedere nuovamente penalizzata la società della provincia di Reggio Calabria, e quindi tornare in Interregionale al suo posto come previsto nel primo grado di giustizia sportiva (in primo grado il punto di penalizzazione per vertenze economiche aveva fatto si che a scendere di categoria sarebbero stati i reggini).

La compagine dell’alto Jonio cosentino per altro ha già saltato, con relativa esclusione, la Coppa Italia calabrese ed attende così il pronunciamento dell’ultimo grado di giustizia sportiva, che però potrebbe non arrivare in tempo per domenica, quando la Palmese dovrebbe andare a far visita al Corigliano per la prima giornata di Eccellenza (il Roccella ospiterà invece il Paternò per l’avvio del campionato interregionale).

Lo scorso anno a cambiare il calendario di Eccellenza ci pensò il ritiro a 48 ore dall’avvio della stagione dell’Olympic Rossanese, con la Vigor Lamezia ripescata all’ultimo momento a dover preparare in due sedute la trasferta di Isola Capo Rizzuto, mentre ora gli intrecci riguarderanno due campionati e più squadre di conseguenza, con tutte le conseguenze organizzative e logistiche del caso se ci saranno ulteriori risvolti legali.

Nel frattempo patron Nucaro ha già fatto sapere che la squadra che era stata allestita per disputare la serie D si sta continuando ad allenare (erano stati confermati Strumbo, Cosenza, La Gamba, De Marco, Cenci, Catalano) agli ordini di mister Giampà, ed anche il Roccella da par suo sta ufficializzando nuovi elementi (da inizio mese ufficializzati gli arrivi di Cassinis, Merone, Imbriola, Amato, Capellini, Coluccio, Carrozza, Bertora, Pagano, Iacono, Rigo, Capozzi, Giorgilli, De Luca) in vista del massimo torneo dilettantistico.

Dal Coni però non c’è ancora una data ufficiale per l’udienza, mentre giovedì a mezzogiorno ci sarà quella sui ricorsi dell’U.S. Pianese S.r.l. e Rende Calcio 1968 s.r.l, entrambe a reclamare il posto in Lega Pro del Bisceglie (alle prese con il cambio di allenatore ed un calendario che dovrebbe partire nel fine settimana contro il Foggia, ma potrebbe realmente iniziare dalla seconda giornata data l’attuale fase di ricorsi), con i calabresi che domenica dovrebbero andare a far visita all’Acireale per la prima giornata del girone I di serie D.