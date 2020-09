Antonio Federico è il nuovo allenatore della juniores dell’Atletico Maida .

Il tecnico , classe 81, la scorsa stagione oltre ad essere stato il secondo di mister Fanello in Eccellenza con il Sambiase, come allenatore della juniores del Sambiase ha ottenuto la vittoria del girone con il record dei punti (54) vincendo tutte le partite del campionato con 86 gol all’attivo e solo 6 subite. La stagione precedente sempre nella categoria juniores con la Polisportiva Lamezia vince coppa regionale e si classifica all’ottavo posto nazionale .

Ecco le sue prime parole in giallorosso “Ringrazio la società Atletico Maida per avermi dato questa opportunità, cercherò di dare il mio contributo per questi colori giorno dopo giorno, il campionato juniores è molto difficile, ma ci faremo trovare pronti ai nastri di partenza, sicuramente come ho detto oggi al mio primo raduno, dobbiamo aver fame di vittoria con umiltà e senza paura di nessuno.”