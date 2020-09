Nuovo protocollo per discutere del ritorno sugli spalti di parte dei tifosi annunciato dal Ministro Spadafora

«Domani nuovo protocollo, venerdì ipotizzo la sottoscrizione tra le parti in causa, per riaprire in sicurezza gli stadi ed impianti sportivi dalle serie principali a quelle minori» viene annunciato dal ministro allo sport, Vincenzo Spadafora, nel corso del question time odierno.

Il ministro però frena facili entusiasmi, precisando che «tutto verrà valutato in base all’impatto che avrà la riapertura delle scuole sul sistema paese, perché quel rigore che abbiamo avuto e seguito ci consentono aperture graduali che in altri paesi europei non stanno avvenendo».

Per Spadafora «l’obiettivo è quello di riavere i tifosi sugli spalti in tutti gli sport e a ogni livello, ma serviranno regole rigorose le quali saranno ufficializzate dopo gli ultimi passaggi annunciati, compreso quello domani in conferenza Stato – Regioni con il nuovo protocollo che come Governo sarà discusso insieme al Cts»