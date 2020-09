Stefano Mancuso completa il reparto dei centrali della Raffaele Lamezia.

Stefano Mancuso, centrale classe 97, è un prodotto del vivaio gialloblu, con cui ha disputato tutti i campionati, dalla Prima Divisione fino alla Serie B, e si è sempre messo a disposizione della squadra, in qualsiasi circostanza, anche quando essendo uno dei più giovani, non rivestiva un ruolo da protagonista.

“Per me essere riconfermato in questa società è un privilegio ed un onore. La Raffaele è la società in cui sono cresciuto, quindi mi qui sento a casa. Sono molto contento che molti ragazzi dello scorso anno sono stati confermati perché siamo un gruppo molto unito”, spiega il centrale, “grazie ai nuovi innesti abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra in questa stagione. Il gruppo è carico e ha voglia di lavorare. Io personalmente non vedo l’ora di riprendere a giocare in partite ufficiali, con l’auspicio che il nostro pubblico possa tornare preso al Palasparti”.