Pallacanestro

Alete Ferretti è un nuovo giocatore del Basketball Lamezia

Ala classe 95, la stagione scorsa ha vestito la maglia del New Basket Agropoli in C Gold con best score da 20 punti contro Cercola.

Alete Ferretti è un nuovo giocatore del Basketball Lamezia. Ala classe 95, la stagione scorsa ha vestito la maglia del New Basket Agropoli in C Gold con best score da 20 punti contro Cercola. La stagione prima Ferretti aveva disputato il campionato di serie C gold lombarda con il Mortara, e concluso la stagione in doppia cifra, con una media di 11-12 punti a gara nelle ultime due stagioni. Un cestista atletico e con un buon tiro da fuori, miglior rimbalzista nella stagione trascorsa nel girone lombardo (il blocco causa Covid dello scorso campionato ha condizionato anche la completezza degli score stagionali), roccioso in difesa, secondo tassello di primo profilo da parte del ds Nando Fusto nel costruire il roster gialloblu che andrà a confrontarsi con il girone campano della C Gold.