Domenico Paradiso torna alla Raffaele Lamezia.

Classe 2000 versatile, può essere utilizzato sia nel ruolo di opposto che in quello di centrale, aveva già fatto parte della squadra del presidente Strangis, due stagioni fa, disputando il campionato di Serie B.

L’anno scorso era tornato nella Tonno Callipo, società in cui è cresciuto con la quale ha partecipato a tante finali nazionali che gli hanno permesso di forgiare il suo talento. Quest’anno di nuovo nella squadra della sua città natia, che ha voluto fortemente: “È un onore per me tornare nella famiglia Raffaele. Una società che mi ha accolto 2 anni fa, e che devo ringraziare per aver creduto nuovamente in me quest’anno. Sono a contatto con giocatori di grande valore e spero di imparare tanto. Quest’anno non mancheranno le sfide, ma con pazienza, sacrificio e lavoro raggiungeremo i nostri risultati individuali e soprattutto di squadra. Non vedo l’ora di ricominciare, e soprattutto ritrovare il calore del pubblico per gioire con loro