Il Coni respinge l’istanza cautelare presentata dal Corigliano, domenica al via regolarmente Eccellenza e serie D

Nella diatriba tra Corigliano e Roccella, con la prima in Eccellenza e la seconda in serie D, il collegio di garanzia dello sport prima sezione ha oggi respinto l’istanza cautelare presentata dalla società del presidente Nucaro, fissando l’udienza di merito al 12 ottobre dalle 15:30.

Nel frattempo però domenica inizieranno sia il campionato di serie D che quello di Eccellenza, ambito che viene citato anche nelle motivazioni dei giudici sportivi.

Nelle premesse viene infatti considerato che «nell’ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice l’adozione di una qualunque misura cautelare (cfr. ex multiis, Tribunale Parma, sez. II, 2 agosto 2019; Tribunale Lecce, sez. lav., 3 maggio 2017)».

Viene così rilevato che «in punto di fumus, in disparte ogni questione pur eccepita in ordine alla inammissibilità del ricorso, sulla quale si delibererà unitamente al merito, pur in presenza di consistenti argomentazioni difensive, non appare allo stato esservi la presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l’opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza) (cfr. Tribunale Roma, sez. XI, 27 gennaio 2017)», e si ritiene poi «la non sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie D e quello delle resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie D, ma anche di quello di Eccellenza), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in avvio di svolgimento (27 settembre 2020) (cfr. Tar Lazio Roma, sez. prima ter, 9 ottobre 2018, ordinanza cautelare RG 10417/2018)».

Domenica si inizierà quindi come da calendario, mentre sempre oggi al Corigliano è stato intimato dalla Commissione Accordi Economici della LND il pagamento di 39.516,40 euro ad alcuni tesserati della scorsa stagione sportiva, tra cui compaiono anche Nicolò Corticchia e Danilo Cucinotti, attualmente alla Vigor Lamezia