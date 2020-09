La scuola calcio Vigor Lamezia Young viene presentato dalla società biancoverde, sconti diversi a seconda l’Isee

Il progetto Vigor Lamezia Young viene presentato dalla società biancoverde come «una scuola calcio non convenzionale ma una vera e propria scuola di vita», parlando di «sport unito al sociale, alla formazione ed alla crescita delle giovani generazioni. Bambini e bambine, troveranno un ambiente sano, controllato, inclusivo e sicuro. Accanto all’attività sportiva sono previste la conoscenza e l’interazione con i bambini diversamente abili, lezioni sul rispetto dell’ambiente, degli anziani, attività in compagnia degli amici a quattro zampe. Saranno inoltre sviluppati progetti, in sinergia con le scuole, per educare al contrasto di fenomeni allarmanti come il bullismo».

Si annuncia che «a tutti gli iscritti saranno garantite gratuitamente visite specialistiche (nutrizionista, podologo e controllo oculistico)» e che «darà l’opportunità a più famiglie e bambini/e di poter usufruire di questo straordinario strumento di crescita umana e sociale, attraverso quote di iscrizione diversificate in relazione al proprio modello ISEE», con quota base di 45 euro mensili per Isee superiori ai 18.000 euro.

I dettagli del progetto con le informazioni per i contatti sono pubblicati sul sito www.vigorlamezia.it nella sezione Settore giovanile – Vigor Lamezia Young.