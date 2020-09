Il Basketball Lamezia conferma l’arrivo di Ruggero Elia, playmaker di origine siciliana che la scorsa stagione ha militato nella New Best Basket a Mazzano (Brescia) in Serie C Gold, dove ha registrato 84 punti in 20 partite giocate.

Elia è nato nel 2002, è alto 188 cm ed è un ottimo tiratore dalla lunga distanza.