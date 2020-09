Eccellenza

Il Vescovo cita la leva calcistica della classe ’68 nell’augurio di inizio stagione rivolto alla Vigor Lamezia

Visita in Cattedrale alla vigilia dell'esordio in campionato per la compagine biancoverde

Visita in Cattedrale alla vigilia dell’esordio in campionato per la Vigor Lamezia, con un messaggio speciale rivolto anche dal vescovo, Giuseppe Schillaci, che già lo scorso anno prima dell’inizio della stagione di Eccellenza incontrò sia i biancoverdi che i giallorossi del Sambiase. «L’augurio che vi rivolgo è che sia un anno proficuo. Abbiamo bisogno del senso di squadra, della collaborazione e della condivisione. Quando penso al calcio ricordo la mia esperienza da ragazzino e mi viene in mente la canzone di Francesco De Gregori…un giocatore lo vedi dal coraggio dall’altruismo e dalla fantasia…. Vi auguro che abbiate sempre questi doni» il messaggio della guida della diocesi lametina al termine della messa in Cattedrale officiata da Don Carlo Cittadino.