Vigilia di esordio in campionato in Cattedrale per la Vigor Lamezia, che parteciperà questa sera alla celebrazione eucaristica delle 19.30, officiata da Don Carlo Cittadino, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo.

Al termine della funzione religiosa sarà il Vescovo della città, Giuseppe Schillaci, ad impartire la benedizione alla famiglia biancoverde.

“Crediamo nei valori dello sport – sottolinea il Presidente Felice Saladini – lo sport per noi è condivisione e aggregazione, questo è il nostro modo di essere una squadra. Soltanto la collaborazione con il territorio potrà condurci verso traguardi comuni, ecco perché in questa squadra c’è il cuore di tutti”.