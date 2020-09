Vittoria di misura all’esordio per la Promosport che contro la Rossanese regge per più di un’ora in dieci

PROMOSPORT: Restina; Villella, Bruno, De Martino, Morabito; Casella, Scozzafava; Vasapollo, Corigliano, Schirripa; Percia Montani.

All.: Morelli.

ROSSANESE: Vulcano; Rizzo, Carrozza, Carone; Sifonetti, Casacchia F, Scalise, Curatelo; Bongiorno, Tedesco, Diaco.

All. Aloisi.

ARBITRO: Pittella di Crotone (assistenti Vona e Sansone di Crotone).

RETI: 6’ pt Scozzafava (rig)

Vince la prima gara di campionato la Promosport, che però si trova davanti una gara complicata sia dall’avversario che da propri errori, ed alla fine l’1-0 al termine dei 90 minuti più recupero fa rimanere al “Rocco Riga” 3 punti sudati, al netto del rammarico per la Rossanese che giocando per più di un tempo e mezzo con l’uomo in più ha avuto campo ma non freddezza sotto porta nelle occasioni avute.

Inizia bene la gara per la Promosport, che dopo pochi minuti dall’avvio della partita passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Scozzafava, e guadagnato da Corigliano sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La partita dei padroni di casa si complica però a metà tempo, quando prima gli ospiti reclamano un rigore non concesso alla fine dalla terna arbitrale, e dopo successivamente ad un alterco il portiere Restina decide di dare una manata a Davide Rizzo nei pressi della linea di porta: Pittella di Crotone estrae il rosso diretto, Morabito deve lasciare il campo per far entrare Mercuri tra i pali.

I bizantini cercano così di concretizzare la superiorità numerica, ma al netto delle occasioni avute non riescono a trovare la via della rete, con Percia Montani e compagni a non perdere la calma cercando piuttosto di trovare le giuste ripartenze.

Nella ripresa le squadre si allungano, la contesa si innervosisce (con conseguenti cartellini), e se ai padroni di casa viene annullato un gol per carica sul portiere, gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio con una traversa presa da breve distanza da Curatelo.

Sifonetti e compagni trovano sempre attento Mercuri, reattivo nell’altra porta è anche Vulcano sul tentativo di Perica Montani nei minuti finali.

La squadra di mister Morelli inizia così il proprio cammino nel nuovo campionato di Promozione con 3 punti.