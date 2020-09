Sconfitta netta all’esordio in campionato per la Vigor Lamezia, il Sersale di Saladino vince 4-1

Sconfitta netta all’esordio in campionato per la Vigor Lamezia, con mister Saladino che festeggia invece una vittoria tonda per il suo Sersale tra le mura amiche.

I giallorossi battono infatti 4-1 i biancoverdi, mettendo la freccia già nel primo tempo chiuso in vantaggio di 2 reti: dopo 7 minuti Zurlo va vicino al gol, ma la sua conclusione ravvicinata è respinta dalla traversa, mentre al 18′ il piatto destro di Corosiniti su calcio d’angolo porta in vantaggio i padroni di casa, ed al 41′ Musso beffa Corallo con un tiro cross che inganna il portiere della squadra di mister Morgia.

Ad inizio ripresa si attende una reazione dei biancoverdi, con Voltasio che prende il posto di Dieme, ma sono ancora i padroni di casa a trovare la via della rete dopo 90 secondi dal rientro in campo, con Zurlo che batte per la terza volta Corallo.

Il poker giallorosso giunge al 7′, quando Caliò gira in rete un cross di Grandinetti, e l’unico sussulto che arriva dai 4 cambi in 3 minuti apportati da mister Morgia è il gol della bandiera di Zuppardo al 15′.

Uno stop che è un primo campanello di allarme per la modalità in cui è arrivato, con l’esordio casalingo di domenica prossima al momento in dubbio essendo previsto da calendario l’arrivo al “D’Ippolito” del Corigliano, che dopo aver rinunciato alla disputa della Coppa Italia oggi non si è presentato in casa contro la Palmese, attendendo l’esito del ricorso presentato al Coni in merito al posto in serie D rivendicato ai danni del Roccella, ma la trattazione del merito è prevista per il 12 ottobre e quindi la società del patron Nucaro ha pochi giorni ancora a disposizione per scegliere cosa fare per quanto riguarda il calcio giocato.