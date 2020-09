SAMBIASE: Iozzi, Marrella, De Fazio, Gaudio (44’st Giampà), Mascaro, De Nisi, Bernardi, Foderaro (27’st Diop), Lazzarini, Umbaca (34’st Pesce), Verso (16’st Di Maria).

A disp: Nascardi, D’Angelo, Talarico, Mirabelli, Chiodo.

All. Fanello.

SORIANO: Nania, Mangano, Ienco (1’st Tozzo), Percopo (21’st Nicolovici), Camarà, Saccà, Traorè, Greco, Joa Lopes (18’st Criniti), Dezai, Marino (10’st Mezzatesta).

A disp: Maiuolo, Mazzotta, Capellupo, Macrì, Nesci.

All. Parentela.

ARBITRO: Cropanise di Rossano (assistenti Presta e Pallone di Cosenza).

RETI: 15’pt Lazzarini, 38’st Mascaro

NOTE: partita a porte chiuse. Espulso al 39’pt Greco per doppia ammonizione

Ammoniti: De Fazio, Traorè, Mangano, Mezzatesta, Nicolovici

Angoli: 6-4. Rec: 1’pt, 3’st

Di GIANLUCA GAMBARDELLA

Due gol di testa, non proprio la specialità di casa fino alla scorsa stagione, permettono al Sambiase di iniziare al meglio il proprio campionato di Eccellenza, battendo un Soriano che ha tenuto atleticamente in apprensione meglio nel primo tempo la retroguardia di casa, dovendo poi di fatto giocare per tutta la ripresa con un uomo in meno per l’espulsione rimediata da Greco per doppia ammonizione.

Nei giallorossi si presentano subito al meglio tra i nuovi arrivati Gaudio e De Fazio, oltre all’atteso Lazzarini in gol alla prima di campionato.

PRIMO TEMPO

0′ Nel Sambiase in panchina ancora a mezzo servizio Diop e Mirabelli, con Pesce pronto a subentrare mentre Flordelmundo squalificato è rimasto fuori dai convocati.

2′ Umbaca su punizione chiama Nania al primo intervento, il portiere alza sopra la traversa un pallone spiovente centrale. Sugli sviluppi è Verso a trovare la conclusione in bello stile che Nania blocca in due tempi

6′ sulla destra Dezai mette un pallone invitante al centro per Joao Lopez che però angola troppo la conclusione

15′ padroni di casa in vantaggio: combinazione sulla sinistra che porta palla ad Umbaca, cross al centro per Lazzarini che trova la girata di testa vincente tra palo e portiere

20′ punizione di Greco bloccata in due tempi da Iozzi

23′ Lazzarini e Bernardi si trovano dai lati opposti dell’area, Gaudio riceve palla al limite calciando al volo di poco a lato

31′ Gaudio in ripartenza fa metà campo palla al piede cercando la conclusione diretta in porta, che sorvola il montante

32′ uscita dalla difesa di De Fazio, palla che da Gaudio arriva ad Umbaca il cui colpo sotto viene smorzato da Nania, palla vagante raccolta da Bernardi che non tramuta però in rete il tap in

35′ dopo aver reclamato un rigore per un presunto tocco di mano in area, Soriano vicino al pareggio: Joao Lopes supera Marrella e dal fondo serve al centro, il pallone passa tra varie gambe ed arriva a Percopo che conclude un rigore in movimento centrale tra le braccia di Iozzi

39′ dopo una prima ammonizione per reazione su Bernardi, Greco trova il secondo giallo in meno di mezz’ora per un intervento da dietro su De Fazio. Espulsione per il capitano del Soriano

SECONDO TEMPO

11′ Verso ad un passo dal gol sul cross di Foderaro, il classe 02 non trova il tempo per spingere a rete. Sull’altro fronte Tozzo sbuca alle spalle di Mascaro su un lancio lungo ma non inquadra la porta giunto in area

20′ cross di Bernardi teso davanti la porta, Umbaca in tuffo di testa sbaglia la più facile delle deviazioni

24′ Umbaca sfiora l’incrocio dei pali da calcio di punizione

30′ giro palla a terra tra gli attaccanti del Sambiase, Umbaca arriva al tiro che però è debole tra le braccia del portiere

31′ cambio campo di Di Maira per Bernardi, il capitano giallorosso salta Mangano ma poi tira troppo sul portiere

33′ punizione di Criniti smorzata dalla barriera, Iozzi non si fida della presa e manda in angolo

35′ angolo di Gaudio per Pesce, colpo di testa forte che viene bloccato però da Nania

39′ raddoppio Sambiase: corner di Gaudio, al centro dell’area in tuffo Mascaro deposita in rete. Nell’area opposta poco prima il Soriano protestava per uno spiovente toccato secondo gli ospiti con un braccio da un difensore di casa e non con il fianco

48′ Iozzi sul proprio palo chiude la conclusione di Dezai arrivato a tu per tu con il portiere