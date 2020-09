In attesa dell’esordio nel campionato di Prima Categoria girone B contro la compagine del Cirò Marina, l’A.S.D. Città di Lamezia Terme, nella figura del DS Francesco Fortuna e della dirigenza tutta, comunica l’acquisizione dei cartellini di 4 nuovi acquisti.

Si tratta di:

Andrea Marataro, centrocampista classe 1994, precedentemente nelle fila del settore giovanile della Vibonese e successivamente del San Calogero;

Antonio Perri nel ruolo di terzino, classe 2002, proveniente dal Sambiase Calcio;

Leoluca Russo classe 1995, esterno dalle propensioni offensive, cresciuto nei settori giovanili di Vibonese e Vigor Lamezia, militando successivamente nel Real Pizzo, nell’Acconia e nel Sambiase Calcio, collezionando svariate presenze nel campionato di Eccellenza 2014/2015;

Paolo Scarpino, classe 1998 nel ruolo di attaccante così come il fratello Giuseppe.

Quest’ultimo blocco di acquisti, effettuato dal DS Fortuna, rappresenta il giusto mix tra esperienza e giovani elementi che va a completare così la rosa messa a disposizione di Mister Neri, il quale potrà adesso lavorare con l’organico al completo per preparare al meglio una stagione che si preannuncia lunga ed impegnativa.

La società coglie l’occasione di ringraziare il Sambiase Calcio per la disponibilità dimostrata durante la trattativa che ha portato Antonio Perri nella nuova società, e allo stesso modo tutte le altre società con le quali si è lavorato in questi mesi per poter creare un organico funzionale alle idee di gioco del mister.

Appuntamento a domenica 4 ottobre per l’esordio in campionato presso lo stadio Rocco Riga, anche se ancora a porte chiuse.