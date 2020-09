Passa dai profili social la scelta della nuova tenuta da gioco del Basketball Lamezia

La società sportiva Basketball Lamezia ha indetto un sondaggio chiamato “vota l’outifit vincente” per dare la possibilità ai propri supporter di scegliere il completino da gioco per la prossima stagione, in avvio a novembre.

E’ possibile votare uno o più proposte collegandosi sui canali ufficiali social Facebook e Instagram della società gialloblu.

Sono 7 le proposte in votazione, con stili che richiamano sia le uniformi Nba che quelle più classiche, distinguendo in base alla scelta di abbinamento anche tonalità diverse del blu e giallo (in un caso oro) scelti.