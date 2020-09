Il nuovo capitano della Vigor Lamezia Women è Erika Linza. L’attaccante, ormai diventata universale, arrivata giovanissima a Lamezia nell’estate del 2015, è stata scelta dalla dirigenza per questo delicato ruolo all’interno della squadra. Un riconoscimento per una giocatrice che nelle precedenti 3 stagioni in cui ha vestito la maglia biancoverde ha dimostrato tutta la sua professionalità ed il suo attaccamento alla maglia. Fin dalle prime battute della preparazione, agli ordini di mister Monti, si è dimostrata una delle leader riconosciute dello spogliatoio facendo leva per intero sulla sua maturità acquisita dopo anni di gavetta dietro a calcettiste di alto valore internazionale.

L’investitura è arrivata nel corso di una serata, organizzata da uno degli sponsor della squadra lametina (Agriturismo Torre dei Cavalieri di Carlo Pileggi), in cui è stato il Presidente personalmente a cingere il braccio della calcettista con la fascia che porterà per l’intera stagione.

Emozionatissima e festeggiata con entusiasmo dalle compagne, queste le sue prime parole da neo capitano della Vigor Lamezia Women: «É un grande onore e un grande piacere per me diventare il capitano di questa squadra, perché qui ho iniziato con il futsal e sono come a casa. Sono molto contenta di essere stata scelta per ricoprire questo ruolo importante e delicato, ed è un motivo d’orgoglio per me che questa società mi abbia assegnato una tale responsabilità. Il capitano è una figura importante, una sorta di mediatore fra società, allenatore e squadra, e spero di potermi rendere utile verso tutti per fare il meglio possibile».