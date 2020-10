Billy Fall nuovo centro del Basketball Lamezia

Il mercato del Basketball Lamezia continua in vista dell’avvio della preparazione verso il campionato di serie C Gold.

In gialloblu arriva il centro senegalese Billy Fall, giocatore esperto che con la sua fisicità è pronto a portare la giusta esplosività sotto canestro e la sua naturale leadership.

Fall è reduce da un anno a Catanzaro, sempre in C Gold, con alle spalle altre esperienze tra Lamezia e Pianopoli sotto canestro per gli appassionati lametini.