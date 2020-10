Da oggi 953429 è il numero di matricola della nuova Vigor Lamezia, mercoledì gara di Coppa al Rocco Riga

Da oggi 953429 è il numero di matricola della nuova Vigor Lamezia, con la società biancoverde che ieri festeggiava i 101 anni dalla fondazione ad opera dei fratelli Baccari ed oggi ha ottenuto una deroga per la fusione delle due precedenti società (i termini scadevano a fine luglio), accontentando così le richieste di una parte della tifoseria critica verso la mancata ratifica di questo passaggio.

«Abbiamo dato vita a un modello virtuoso fondato sulla condivisione e la collaborazione di tutti, un progetto di rilancio per tutto il territorio, perché in questa squadra c’è il cuore di tutti», dichiara il Presidente Felice Saladini, «sono emozionato per questo che è un successo incredibile per tutta la nostra comunità, sono grato ai miei collaboratori e ai tifosi che ci danno la carica».

Sul piano agonistico intanto proseguono i lavori strutturali al “Guido D’Ippolito”, e se domenica rimane prevista ancora in via Marconi la sfida con il Corigliano (ma ad oggi non è chiaro se la compagine del presidente Nucaro come si presenterà alla seconda sfida di campionato, dopo aver saltato la prima gara casalinga per assenza di un numero sufficiente di tesserati, venendo così penalizzata di 1 punto in classifica, con ammenda di 600 euro e gara vinta a tavolino per 3-0 dalla Palmese), la gara di Coppa Italia di mercoledì alle 15.30 contro il Parghelia sarà al “Rocco Riga” (la Promosport in contemporanea sarà al “Gianni Renda” ospite del Sambiase).