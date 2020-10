Eccellenza

Domenica sarà al “Gianni Renda” e non al “Guido D’Ippolito” l’esordio casalingo in campionato per la Vigor Lamezia

Lavori in corso sul manto erboso in via Marconi, contro il Corigliano si va in via Savutano

Cambia ufficialmente anche la sede di gioco anche della gara di domenica per la Vigor Lamezia, dati i lavori al manto erboso in corso al “Guido D’Ippolito”. Sempre a porte chiuse, ma l’esordio casalingo in campionato dei biancoverdi di mister Morgia contro il Corigliano si terrà alle 15.30 di domenica al “Gianni Renda”. Anche a Lamezia Terme, come in tutti i campi della Calabria, verrà effettuato un minuto di silenzio e raccoglimento in memoria del componente del Settore Tecnico Nazionale A.I.A.già componente del CRA Regionale Domenico Archinà.