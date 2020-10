VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo (1’st Amendola), Miliziano, Voltasio, Scoppetta, Trentacoste, Foderaro (1’st Bettini), Giacinti, Zuppardo (1’st Barrow), Corticchia (1’st Dieme), Russo (1’st Gullo).

A disp.: Corallo, Ferrara, Ianni, Giampetruzzi.

All.: Morgia.

CORIGLIANO: Rugna, Nucaro, Catapano, Zampino (17’st Ponte), Filocomo, Castiglione, Feraco (13’st Forciniti), Rigido (30’st Oliva), Mastrota, Grispino (25’st Biondino), Curatelo (1’st Errico).

A disp.:.

All. Apicella.

ARBITRO: Rammuno di Paola (assistenti Sacco e Zangara di Catanzaro).

RETI: 12’ pt Foderaro, 16′ pt Corticchia, 20′ pt Zuppardo, 23′ pt Russo, 26′ st Miliziano, 29′ pt Foderaro, 42′ pt Voltasio, 43′ st Zuppardo, 15′ st Gullo

NOTE: partita a porte chiuse.

Ammoniti: Nucaro

Angoli: 4-1.

Riscatta la sconfitta della prima giornata la Vigor Lamezia, anche se quella contro il Corigliano è stata una partita impari già dal fischio di inizio data la situazione di “lavori in corso” per la compagine del presidente Nucaro che solo in settimana ha ufficializzato la nuova guida tecnica e tesserato i primi giocatori in vista del pronunciamento del Coni sulla richiesta di tornare in serie D ai danni del Roccella.

Un 9-0 che vale come un allenamento, visto anche che ancora i biancoverdi non hanno le divise ufficiali della nuova stagione, da pesare però su una partita che per via della disparità in partenza nel secondo tempo è stata di base una seduta di possesso palla.

Mercoledì al Rocco Riga (dopo l’odierna gara al Gianni Renda, dovrebbe essere l’ultimo match lontano dal Guido D’Ippolito, in fase di lavori al terreno di gioco) gara di Coppa Italia contro la Promosport per i giocatori di mister Morgia.

PRIMO TEMPO

0′ Nella Vigor Lamezia 5 titolari diversi rispetto all’undici sceso in campo a Sersale, con anche 4 infortunati (Messina, Franchino, Cucinotti, Torelli). Il Corigliano del neo tecnico Apicella porta in distinta 16 elementi, per lo più nati negli anni 2000 (4 gli elementi nati prima)

3′ Vigor che inizia subito bene presentandosi davanti al portiere con continuità, Russo però vanifica due buone occasioni

4′ Miliziano dal fondo trova Corticchia, conclusione in bocca al portiere

8′ Giacinti dalla distanza, diagonale che si spegne a lato

10′ imbeccata centrale per Russo che davanti al portiere opta per il passaggio a Zuppardo, sorprendendo però il compagno che così non trova il tap in a rete

12′ Vigor in vantaggio: Zuppardo di tacco libera Russo che entrato in area trova una conclusione sporca, Rugna respinge goffamente e Foderaro è lesto nel ribadire in rete

16′ Corticchia raddoppia il vantaggio con un preciso tiro a giro dal limite dell’area

20′ Vitolo servito sulla destra vince un contrasto e guadagna facilmente il fondo, cross teso sul primo palo dove Zuppardo in anticipo piazza il pallone tra palo e portiere

23′ Russo taglia bene in area e sigla il 4-0 in diagonale su Rugna in uscita

26′ Miliziano in sortita offensiva non trova grosse opposizioni nei difensori ospiti, trovando anche la gioia personale del gol per il 5-0

29′ Foderaro leva le ragnatele dal sette alla sinistra di Rugna, 6-0 biancoverde in mezzora

33′ Russo in due minuti prima sfiora l’incrocio con un tiro a giro, poi centra il palo esterno dopo aver saltato il portiere in uscita

40′ Vitolo dall’angolo dell’area di rigore coglie l’incrocio dei pali

42′ punizione vincente di Voltasio sotto la traversa

43′ Zuppardo ha vita facile nell’andare a rete, 8-0 sul primo palo

SECONDO TEMPO

3′ Vigor che effettuata tutti i 5 cambi ad inizio ripresa

15′ Barrow dal fondo trova al centro Gullo per il nono gol della Vigor

18′ primo calcio d’angolo battuto dal Corigliano, Castiglione di testa impatta bene ma tra le mani di Gentile