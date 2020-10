Pallacanestro

Nicola Barbuto entra nello staff tecnico del Basketball Lamezia

Parallelamente all'impegno in prima squadra sarà head coach della formazione Under 18 militante in Eccellenza.

Più informazioni su Lamezia Terme









Va completandosi lo staff tecnico del Basketball Lamezia. Sarà Nicola Barbuto ad affiancare l’head coach Francesco Barilla alla guida della prima squadra in Serie C Gold. Parallelamente sarà head coach della formazione Under 18 militante in Eccellenza.