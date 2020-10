Un nuovo terzino sinistro under per la Promosport

La NSD Promosport aggiunge in rosa un altro tassello under, il classe 2001 Antonio Mazzocchi.

Terzino sinistro, l’anno scorso fino a dicembre in serie D con il Corigliano, e da gennaio con il Rotonda calcio in Eccellenza, provenie dalle giovanili della Paganese.

Quindi un altro innesto in entrata per la squadra del presidente Folino e di mister Morelli che completa il settore under.