Una vittoria ed una sconfitta per le due compagini lametine iscritte nel girone A di Promozione. La Garibaldina torna senza punti dal campo della Juvenilia Roseto, dove i padroni di casa con i gol di Scigliano e Galati conquistano i 3 punti per 2-0.

Corsara invece in casa del Real Sant’Agata la Promosport, cui basta un guizzo di Scozzafava prima dell’intervallo.

Real Sant’Agata: Marsico, Bruno, Trimarco, Basile, Ceesay, Grasso, Esposito, Olami (1’st Orsino), Galeano, Esposito, Natale (13’st Turco). A disp: Berardi, Marangi, Crescente, Morante, Spinelli. All. Vaccaro

Promosport: Mercuri, Gagliardi, Schirripa, Casella, Bruno, De Martino, Corigliano, Scozzafava, Percia Montani (45’st Morabito), Colosimo (36’st Villella), Vasapollo (21’st Ferraiuolo). A disp. Andricciola, Gagliardi, Porpora, Mercurio, Meraglia, Russo. All. Morelli

Reti: 44’pt Scozzafava

Arbitro: Filippi di Rossano (assistenti Vommaro di Paola e Brunio Bossio di Rossano)

Note: partita giocate a porte chiuse. Espulso al 47’st Esposito per doppia ammonizione. Ammoniti: Schirripa, Colosimo, Ceesay, Grasso, Orsino.

Vince e rimane nel gruppo di testa con San Fili e Deni Bergamini Rossoblu la Promosport di mister Morelli, che sul campo di Belvedere batta il Real Sant’Agata per 1-0.

Ad inizio gara per i padroni di casa ci provano Esposito e Galeano, ma Mercuri è attento quando chiamato in causa, al pari di Marsico che chiude in uscita al 33′ su Percia Montani.

Prima dell’intervallo la Promosport passa in vantaggio: Scozzafava dal limite dell’area trova un rasoterra vincente.

Nel secondo tempo primi cambi da ambo i lati, con Orsino e Galeano ad essere fermati dalla difesa ospite nel proprio tentativo a rete, mentre a 4 minuti dal termine è ancora Scozzafava a presentarsi al tiro non trovando questa volta la mira.

Nei 4 minuti di recupero si registra la seconda ammonizione, con relativa espulsione, per Esposito del Real Sant’Agata.

Ora testa a mercoledì, per l’impegno di Coppa Italia contro il Sambiase al “Gianni Renda” (per passare il turno potrebbe bastare anche un pareggio), per ospitare nel fine settimana al “Rocco Riga” il Cutro.