Il portiere Maurizio Falsetti passa dall’Isernia al Sambiase

Nuovo volto under per il Sambiase, che comunica di aver tesserato il tesseramento del portiere, classe 2002, Maurizio Falsetti, proveniente dall’Isernia.

Il giovane neo portiere giallorosso, originario di Amantea, ha svolto tutta la trafila giovanile con la maglia della Vibonese. In questa stagione ha iniziato rispondendo alla chiamata dell’Isernia Calcio, società con la quale aveva intrapreso il ritiro pre-stagionale. In terra molisana però è subentrata la voglia di avvicinarsi a casa e tornare in Calabria, così Falsetti ha deciso di sposare il progetto del Sambiase.

Maurizio Falsetti andrà, quindi, a rinforzare il reparto degli estremi difensori sambiasini.