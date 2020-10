Inizia una 3 giorni granata per la scuola calcio Polisportiva Lamezia

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia affiliata al Torino Fc Academy inizia la 3 giorni granata con l’arrivo del responsabile tecnico delle affiliate nel mondo del Torino Fc Academy, Teodoro Coppola.

Una 3 giorni di esibizione sul campo per tutti gli iscritti della Polisportiva Lamezia, dalla categoria Primi Amici ai Giovanissimi, sotto la visione da parte del responsabile Teodoro Coppola sui campi nelle ore pomeridiane.

Al mattino invece lezione in aula e pratica sul campo per tutti gli istruttori, tecnici, collaboratori, come oramai da prassi in questi 5 anni di Torino Fc Academy.

Il vice presidente Domenico Costantino rimarca come !siamo al momento l’unica associazione affiliata al Torino Fc Academy in Calabria, e ne siamo contenti, continuando il nostro progetto in modo serio e lineare. Giovedì ci sarà una presentazione dello staff tecnico e dirigenziale, con ospite proprio il responsabile del Torino Fc, davanti le telecamere di Esse TV dell’amico Renato Grandinetti , oramai conduttore simbolo della Scuola Calcio Polisportiva Lamezia. Si partirà pomeriggio alle 18 con i piccoli amici finendo alle 20 con la categoria Pulcini ed Esordienti, domani toccherà ai Giovanissimi mettersi in mostra”,