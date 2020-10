Supera il turno con una larga vittoria la Vigor Lamezia, a novembre doppio impegno con il Sersale

VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo, Miliziano, Voltasio, Scopetta, Trentacoste, Bettini, Giacinti, Zuppardo, Corticchia, Russo

A disp.: Corallo, Amendola, Ferrara, Torelli, Gullo, Dieme, Barrow, Ianni V, Ianni P

All.: Morgia.

PARGHELIA: Bombai, Simonelli, Araco, Simonetti E, Diallo, Cultrera, Filardo, Comito, Perri, Simonetti F, Broso.

A disp.: Camara, Il Grande, Gueye, Marino, Calabria, Mandaglio, Basinton.

All. Barbieri.

ARBITRO: Pittella di Crotone (assistenti Vona e Sansone di Crotone).

RETI: 11’pt Russo, 23’pt Corticchia, 25’pt Zuppard, 38’pt Broso, 12’st Dieme, 21’st Russo, 32’st Ianni, 36’st Mandaglio, 45’st Dieme

NOTE: partita a porte chiuse.

Ammoniti: Araco, Cultrera

Angoli: 3-2. Rec: 1’pt,

Nuova larga vittoria, dopo quella di domenica ai danni del Corigliano, per la Vigor Lamezia che batte il Parghelia per 7-2 e passa il turno di Coppa Italia, dove incontrerà nuovamente il Sersale che alla prima giornata di Eccellenza ha battuto i biancoverdi per 4-1.

Gara d’andata il 4 novembre, ritorno dopo 2 settimane.

PRIMO TEMPO

11′ Russo porta in vantaggio i padroni di casa approfittando di un pallone svirgolato dal diretto avversario, superando in pallonetto il portiere in uscita

17′ insidioso corner di Voltasio

20′ Zuppardo si incunea in area, Bombai non trattiene al meglio il cross rasoterra e la difesa deve chiudere su Russo che reclama un rigore

23′ raddoppio Vigor Lamezia con Corticchia che finalizza al meglio un’azione manovrata dopo un velo di Russo

25′ Zuppardo fra tris di testa su cross di Russo

32′ Russo per due volte fallisce la conclusione davanti al portiere

38′ Broso di testa accorcia le distanze sfruttando un’uscita a vuoto di Gentile su corner

40′ Miliziano ruba palla alla difesa avversaria e serve Russo, cross al centro per Zuppardo che non si trova nella traiettoria giusta

SECONDO TEMPO

5′ schema da punizione, Russo calcia debolmente centrale

12′ Gullo apre a tutto campo per Russo, stop sulla destra e apertura sul palo opposto dove Dieme deve solo appoggiare in rete il 4-1

13′ Dieme ruba palla al difensore Simonelli in uscita dall’area ma calcia sul portiere

19′ Dieme in scivolata manda a lato l’assist di Russo

21′ scambio veloce di Voltasio per Russo che trova la propria doppietta ed il 5-1

29′ il neoentrato Gueye si inserisce su un retropassaggio di Trentacoste per Gentile, ma non riesce a segnare calciando sul portiere

32′ Ianni ribadisce in rete una corta respinta del portiere dopo tiro di Dieme

36’st Mandaglio trova la seconda rete per gli ospiti di piatto deviando in rete un pallone vagante dopo uno scontro di gioco in area tra Trentacoste e Filardo

39′ Gueye vede Gentile fuori dai pali e prova la conclusione dai 35 metri, pallone che placidamente termina a lato

40′ Dieme prova la progressione in diagonale, destro che si spegne fuori bersaglio

45′ dopo una prima conclusione respinta dal portiere, Dieme trova il gol del 7-2 finale