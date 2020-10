Due giornata di stop per Alessandro Mascaro dopo il cartellino rosso rimediato nel finale di gara a Reggio Calabria

Dopo il cartellino rosso rimediato nel finale di gara a Reggio Calabria, arrivano 2 giornate di squalifica per Alessandro Mascaro.

Il difensore del Sambiase non scenderà così in campo né domenica contro il Boca Melito, né nel turno successivo sul campo della Stilese, con mister Fanello che, in attesa del pieno recupero di Mirabelli, potrebbe riproporre il classe ’03 Talarico di fianco a De Nisi come già avvenuto ieri e a Soveria Mannelli in Coppa Italia.

In premessa alle decisioni del giudice sportivo pubblicata anche la deroga con cui è stata riconosciuta la fusione tra le matricole 947704 dell’A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 e 951363 dell’A.S.D. Vigor 1919, dando origine alla 953429 dell’A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919.